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13:22, 28 мая 2025Экономика

Россиян предупредили о погодной аномалии

Синоптик Вильфанд: Почти во всей европейской России температура будет выше нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Почти на всей европейской территории России температура воздуха в ближайшие дни будет на 6-7 градусов выше климатической нормы, а в азиатской части страны — на 7-13 градусов. О погодной аномалии предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

С 28 мая по 1 июня в Северо-Западном федеральном округе, в Архангельской, Вологодской областях воздух прогреется до плюс 24-30 градусов, рассказал синоптик. «Даже в Карелии температура будет на 7 градусов выше нормы — до плюс 26 градусов, а в Мурманской области 28-30 мая значения будут на 8-9 градусов выше нормы — плюс 20, что очень тепло для этого времени года», — добавил Вильфанд.

Почти во всем Центральном федеральном округе с 28 по 30 мая погода будет в среднем на 6-10 градусов теплее нормы. В южной части округа — Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях — температурные значения могут доходить до плюс 33.

В Забайкалье будет еще жарче — воздух прогреется до плюс 30-37 градусов, что превышает норму на 12-13 единиц. Также экстремальные температуры придут в Якутию — там потеплеет до плюс 28-24 градусов.

Ранее жителей Москвы предупредили о новой волне похолодания. Изменения погоды возможны уже в субботу, 31 мая. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, понизится до плюс 21-26 градусов.

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