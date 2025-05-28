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10:55, 28 мая 2025Экономика

Москвичам пообещали очередную волну похолодания

Синоптик Вильфанд: Температура в Москве опустится ниже плюс 20 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первый летний день в Москве начнется с волны похолодания. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После 30-градусной жары температура в столице может резко понизиться на более чем 10 градусов. Изменения будут заметны уже в субботу, 31 мая. Возможен кратковременный дождь, температура будет держаться выше нормы на 4 градуса, в районе плюс 21-26 градусов.

Однако в воскресенье, 1 июня, по прогнозам синоптика, столбики термометров могут опуститься до плюс 19-24 градусов, допускает Вильфанд. Ночные температуры составят 9-14 градусов тепла. Несмотря на некоторое похолодание такие показатели все будут превышать климатическую норму на 1-2 градуса. «Таким образом, конец весны в целом будет заметно выше, чем начало лета, но все равно погода теплая», — отметил Вильфанд. В дальнейшем, согласно предварительным расчетам, температура продолжит идти вниз, вероятны дожди.

Первые летние дни в Москве пройдут с настоящей канонадой гроз. Такой прогноз огласил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В целом лето в этом году обойдется без аномальной жары. Погода будет близка к климатической норме, в среднем выше на градус.

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