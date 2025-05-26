Москвичей предупредили о канонаде гроз

Синоптик Тишковец: Канонада гроз ожидается 1 июня

Начало лета выдастся для москвичей дождливым. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вплоть до выходных, 31 мая — 1 июня, погода в столице будет стоять жаркая, с переменной облачностью и без осадков. Столбики термометров будут держаться на отметке в плюс 25-28 днем и плюс 13-16 ночью. Таким образом, температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов, отметил синоптик. Порывы ветра будут достигать 12-15 метров в секунду.

Однако в выходные температура спадет, а на смену солнцу придут дожди. Некоторое похолодание будет ощущаться уже в пятницу — по прогнозам Тишковца, воздух 30 мая остынет до плюс 24 градусов, а в субботу — до 20 градусов тепла. Ожидаются грозы. «Первый день лета начнется с умеренного тепла и возвестит о себе канонадой гроз», — предупредил метеоролог.

Ранее сообщалось о возвращении зимней погоды в часть российских регионов. Снегопад застали жители Курганской области и Среднего Урала, а по Ханты-Мансийскому автономному округу пронесся мощный ветер.