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13:27, 26 мая 2025Экономика

Зима внезапно вернулась в несколько российских регионов

Центр «Фобос»: На Урал и Зауралье внезапно вернулась зима
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На Урал и Зауралье внезапно вернулась зима. О резком похолодании в нескольких российских регионах рассказали синоптики Центра «Фобос».

Снег прошел в Курганской области и на Среднем Урале — в том числе в самом Екатеринбурге. В городе Когалым Ханты-Мансийского АО сильный ветер повалил деревья и разрушил крышу здания. Однако синоптики не считают такую погоду в этих регионах аномальной для мая. По словам специалистов, сильные снегопады на Урале и в Зауралье возможны даже в июне.

Причиной столь резкого похолодания стал обширный антициклон, который накрыл европейскую часть страны. Атлантические циклоны вынуждены огибать его по северной периферии, пояснили в Центре «ФОБОС», и вызывать похолодание на других территориях.

В ближайшие дни ситуация изменится — в европейскую часть России придет небольшое похолодание, а снегопады с Урала переместятся в Западную Сибирь. Но и такая погода долго не продержится, прогнозируют синоптики. В последующие дни жара из Европейской России распространится почти по всей территории страны, а арктическое вторжение везде сойдет на нет, заключили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы об опасной погоде. По прогнозам синоптика, воздух в столице прогреется до плюс 30 градусов Цельсия. Жара может доставить дискомфорт москвичам, отметил метеоролог.

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