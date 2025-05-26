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08:13, 26 мая 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Вильфанд: В Москву придет опасная 30-градусная жара
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Понедельник, 26 мая, температура воздуха в Москве может достичь 30 градусов тепла. Такая погода представляет опасность для жителей и гостей столицы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Метеоролог отметил, что во вторник температура в Москве понизится до 27 градусов, однако 30-градусная жара возможна не только в понедельник, но и в некоторые другие дни на текущей неделе. Тепло обусловлено гребнем антициклона над столицей..

Вильфанд добавил, что жара может доставить дискомфорт москвичам, но за пределами большого города, где есть леса и озера, такая температура не является опасной.

Ранее синоптик Александр Ильин спрогнозировал похолодание в Москве. По его словам, температура воздуха понизится с 31 мая по 1 июня.

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