Синоптик Ильин предрек похолодание и дожди в выходные с 31 мая по 1 июня

Москвичей предупредили о похолодании и дождях. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает «Вечерняя Москва».

До пятницы, 30 мая, в столичном регионе ожидается 30-градусная жара. В связи с этим в воскресенье, 25 мая, объявлен оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности.

Однако уже в следующие выходные — с 31 мая по 1 июня — похолодает, считает метеоролог. «Есть предпосылки, что на стыке мая и июня в Москве немного похолодает из-за того, что холодный фронт прорвется на европейскую территорию России», — сказал он.

По данным Ильина, в выходные температура не превысит отметки в 17-23 градуса. Кроме того, может выпасть 4-7 миллиметров осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг прогнозы о самом жарком лете в 2025 году. Он отметил, что особых методов для прогнозирования аномальной летней жары в метеорологии не существует.

