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14:21, 25 мая 2025Экономика

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за температуры +30 градусов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

В Москве объявили оранжевый — предпоследний — уровень погодной опасности из-за сильной жары. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Сообщается, что наибольшие значения температуры возможны с 16 до 19 часов (по московскому времени) 25 мая, температура воздуха достигнет плюс 30 градусов. Уточняется, что оранжевый уровень опасности будет сохраняться до 19 часов.

Власти Москвы призвали жителей города пить больше воды, одеваться по погоде и не оставлять в машинах детей и животных.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам июльское лето на выходных 24 и 25 мая. Он добавил, что аномально теплая погода сохранится в российской столице и в начале следующей недели.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы, что теплая майская погода в городе сменится ливнями в начале июня. По его словам, из-за этого значения дневной температуры упадут до 21-26 градусов.

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