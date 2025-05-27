Российский город завалило снегом в преддверии лета

Новосибирск завалило снегом в преддверии лета

На Новосибирск обрушился мощный снегопад в преддверии лета. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал SHOT.

На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как улицы, дороги и деревья во вторник, 27 мая, заваливает снегом. По словам одного из них, снег «идет мелкой крупой типа пшенки». Уточняется также, что температура в Новосибирске понизилась до минус четырех градусов, что позволило горожанам играть в снежки и лепить снеговиков.

Кроме Новосибирска, снег выпал в Барнауле, Томске, Салехарде и нескольких других городах.

Между тем в Москве сегодня прогнозируется жаркая и сухая погода. Синоптик Михаил Леус рассказал, что столбики термометров в столице покажут плюс 25-27 градусов, а по области — 23-28 градусов.

