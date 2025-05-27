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10:10, 27 мая 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на вторник

Синоптик Леус: В столице во вторник ожидается жара и сушь
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В столице во вторник, 28 мая, ожидается жаркая и сухая погода. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столичный регион продолжит ощущать влияние западной периферии обширного антициклона, обойдется без дождей. При этом облаков в небе станет больше, и они слегка ограничат приток солнечного тепла.

Температура воздуха в Москве будет держаться на отметках плюс 25-27 градусов Цельсия, по области ожидается плюс 23-28 градусов. Ветер южный, порывистый, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В среду, 29 мая, без осадков, ночью плюс 14-16 градусов, днем потеплеет — ожидается плюс 27-29 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал дождливое начало лета в столице. Он также отметил, что 1 июня вероятны грозы.

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