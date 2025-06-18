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19:54, 18 июня 2025Экономика

В российском городе выпал летний снег

Синоптик Леус: В Воркуте выпал снег
Мария Черкасова

Фото: Алексей Резниченко / РИА Новости

В Воркуте выпал снег, сообщил у себя в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снег пошел днем во вторник, 17 июня, и с перерывами продолжился до середины ночи среды, 18 июня. Температура воздуха в этот период менялась от плюс 1,4 до плюс 0,2 градуса. «Понятно, что Воркута — город северный, заполярный, но все-таки лето...» — прокомментировал Леус.

Ранее улицы Тюмени покрылись «сугробами» из тополиного пуха. Сообщалось также, что 9 июня был зафиксирован первый в 2025 году случай возгорания «летнего снега». Огонь вспыхнул на улице Котовского на площади в 20 квадратных метров. Пожарным удалось потушить пламя раньше, чем оно перешло на стоящие поблизости здания.

В нескольких регионах Сибири при этом в конце мая выпал настоящий снег. Осадки затронули Красноярск и пригороды, Кемеровскую область, Алтайский край, Томскую и Новосибирскую области, а также Хакасию.

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