Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:44, 11 июня 2025Экономика

Июньские «сугробы» в российском городе попали на видео

Тюмень покрыли сугробы тополиного пуха
Александра Качан (Редактор)

Улицы Тюмени покрылись «сугробами» из тополиного пуха. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах можно увидеть тротуары, покрытые значительным слоем белого пуха.

По данным источника, 9 июня был зафиксирован первый в 2025 году случай возгорания «летнего снега». Огонь вспыхнул на улице Котовского и на площади 20 квадратных метров. Пожарным удалось потушить пламя раньше, чем оно перешло на стоящие поблизости здания.

Ранее в Тюмени нашли способ избавиться от тополиного пуха. Мэрия сообщила, что с 2000-х годов в городе высаживают интродуцированные сорта мужских пирамидальных тополей, которые не образуют пуха. При этом эксперты предупреждают, что для полной замены старых деревьев потребуются годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии решил поддержать Украину

    Депутат Рады рассказала о проблемах ВСУ в Сумской области

    Военкор прокомментировал обмен телами между РФ и Украиной словами «ошеломляющая пропорция»

    Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной войной беспилотников

    Военблогер назвал логичное завершение СВО

    Стало известно о разговоре Трампа и Маска наедине

    «Самая красивая спортсменка мира» показала откровенное декольте на фото

    Подполковник не исключил удар БПЛА ВСУ по Москве в День России

    В известном на весь мир деле о пропавшей 18 лет назад девочке появились зацепки

    В Харькове загорелся военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости