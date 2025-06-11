Июньские «сугробы» в российском городе попали на видео

Тюмень покрыли сугробы тополиного пуха

Улицы Тюмени покрылись «сугробами» из тополиного пуха. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах можно увидеть тротуары, покрытые значительным слоем белого пуха.

По данным источника, 9 июня был зафиксирован первый в 2025 году случай возгорания «летнего снега». Огонь вспыхнул на улице Котовского и на площади 20 квадратных метров. Пожарным удалось потушить пламя раньше, чем оно перешло на стоящие поблизости здания.

Ранее в Тюмени нашли способ избавиться от тополиного пуха. Мэрия сообщила, что с 2000-х годов в городе высаживают интродуцированные сорта мужских пирамидальных тополей, которые не образуют пуха. При этом эксперты предупреждают, что для полной замены старых деревьев потребуются годы.