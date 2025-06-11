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19:06, 11 июня 2025Моя страна

В российском городе нашли способ избавиться от тополиного пуха

В Тюмени высаживают мужские сорта тополя, которые не образуют пуха
Мария Винар

Фото: Viktor Fedorenko / Globallookpress.com

В Тюмени нашли способ избавиться от тополиного пуха. Соответствующее сообщение появилось на странице мэрии во «ВКонтакте».

Так, стало известно, что в российском городе с 2000-х годов высаживаются интродуцированные сорта мужских пирамидальных тополей, которые не образуют пуха. Однако эксперты предупреждают, что полностью заменить старые деревья быстро не получится. На это, по их словам, уйдет не один год.

Кроме того, отмечается, что в Тюмени до сих пор проводится работа по замене старых и аварийных деревьев. При этом специалисты напомнили горожанам, что посадка женских особей тополей, которые способны вызвать аллергические реакции, недопустима.

Ранее сообщалось, что школьники из Челябинска придумали машину для облегчения жизни аллергикам. Учащиеся лицея № 82 представили на фестивале «Технодефиле» машину для сбора и переработки тополиного пуха. Юные инженеры назвали свое изобретение «пухозавром».

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