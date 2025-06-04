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20:42, 4 июня 2025Моя страна

Российские школьники придумали машину для облегчения жизни аллергиков

Школьники из Челябинска придумали машину для сбора и переработки тополиного пуха
Мария Винар

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Школьники из Челябинска придумали машину для облегчения жизни аллергикам. Об этом пишет «Российская газета».

Учащиеся лицея № 82 представили на фестивале «Технодефиле» машину для сбора и переработки тополиного пуха. Он при попадании в нее смешивается с опилками и превращается в подстилки для животных. Юные инженеры назвали свое изобретение «пухозавром».

В конкурсе принимали участие дети от 8 до 18 лет. Главные условия — разработки должны иметь экспериментальную действующую основу и обладать коммерческим потенциалом. Кроме того, жюри фестиваля учитывали примеры применения устройств в реальной жизни.

Ранее сообщалось, что восьмиклассник Самир Арсланов воссоздал одну из самых больших пушек в истории. Уфимский школьник соорудил уменьшенную копию «Доры» — уникального сверхтяжелого железнодорожного артиллерийского орудия немецкой армии во времена Второй мировой войны.

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