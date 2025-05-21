Российский восьмиклассник воссоздал копию одной из самых больших пушек в истории

Школьник из Уфы Самир Арсланов воссоздал копию крупнейшей немецкой пушки

Российский восьмиклассник Самир Арсланов воссоздал одну из самых больших пушек в истории. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «UFA1 | Новости Уфы и Башкортостана».

Уфимский школьник соорудил уменьшенную копию «Доры» — уникального сверхтяжелого железнодорожного артиллерийского орудия немецкой армии во времена Второй мировой войны. Представленный макет крупнейшего в истории оружия поместили в местный музей.

Моделированием мальчик увлекся еще в детстве, захватив своим увлечением всю семью. «Он собирал модели лет с семи. И все дальше и дальше это стало его увлекать. Увидел про диорамы в интернете, что там можно интересные сюжеты собирать, делать с модельками, и увлекся этим. А мы, в свою очередь, стали его поддерживать», — поделился отец школьника Ильдар Арсланов.

По словам родителя восьмиклассника, такое семейное хобби обусловлено желанием просветить молодое поколение и рассказать ему о подвигах героев. «Для нас это долг, который мы отдаем нашим предкам, делая вот эти сюжеты, чтобы молодые люди смотрели и понимали героические поступки», — заключил он.

Ранее в мае американский истребитель достали из болота под Новгородом. Место падения боевой машины жители ближайших Кневиц нашли еще в 1990-х, однако детально исследовать его специалисты смогли только сейчас.