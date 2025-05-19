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14:25, 19 мая 2025Моя страна

Американский истребитель достали из болота под Новгородом

Поисковики достали из болота под Новгородом американский Р-40 Kittihawk
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

В Демянском районе Новгородской области поисковики обследовали место падения американского истребителя Р-40 Kittihawk и достали из болота части самолета. Об этом сообщает Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова на странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что место падения боевой машины жителями ближайших Кневиц было найдено еще в 1990-х, однако детально исследовать его смогли только сейчас.

В апреле 2025 года специалисты достали из воронки многочисленные обломки центроплана и обшивки. Также им попались гильзы Browning за 1942 год и приборы из кабины пилота. Помимо этого, из болотной жижи извлекли поршень 12-цилиндрового двигателя Allison V-1710 и многочисленные обломки блока цилиндров. Поисковики указали, что самолет ударился о землю на большой скорости.

«Главное, что из болота были извлечены фрагмент офицерского поясного ремня и часть кожаного шлемофона пилота», — сказано в сообщении. При этом пока судьбу летчика эксперты восстановить так и не смогли.

Американский истребитель Р-40, как отмечается, был поставлен СССР американскими военными в рамках ленд-лиза в 1941-1944 годах.

Ранее копатели неожиданно «назвонили» на металлоискатели жестяные бочки, в которых оказался немецкий клад времен Великой Отечественной войны. Видео и снимками из-под Калининграда молодые люди поделились в соцсетях.

Также в Новороссийске, ближе к судоремонтному предприятию, поисковики достали со дна Черного моря обломки немецких бомбардировщиков. «Юнкерсы» были сбиты в годы Великой Отечественной войны.

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