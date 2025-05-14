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14:45, 14 мая 2025Моя страна

Клад немцев в трех бочках неожиданно нашли под Калининградом

Немецкий клад в трех бочках неожиданно попался копателям под Калининградом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российские копатели неожиданно «назвонили» на металлоискатели жестяные бочки, в которых оказался немецкий клад времен Великой Отечественной войны. Видео и снимками из-под Калининграда молодые люди поделились в соцсети «ВКонтакте».

В трех бочках оказались в основном фарфоровые и керамические изделия, чашки, стеклянные вазы и подносы. В частности, копатели нашли шкатулку. «Но, к сожалению, в ней ничего не было», — заявил в ролике один из россиян.

В целом же они отметили, что некоторые из изделий все еще в хорошем состоянии. На оборотной стороне чашек и тарелок остались печати старых заводов.

В 1945-м местные жители, возможно, могли закопать бочки с кладом на фоне бегства из тогдашнего Кенигсберга.

Ранее водолазы захотели разминировать затонувшую в 1945-м возле Балтийска немецкую баржу с десятками тысяч боеприпасов. Ее хотят полностью разобрать и обезопасить за несколько лет.

Незадолго до этого в Балтийске также состоялась еще одна экспедиция — ее участникам удалось расчистить от завалов часть Балтийской крепости и сделать несколько значимых находок. В частности, специалистам попались морская мина и деньги Третьего рейха.

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