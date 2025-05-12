Водолазы захотели обследовать немецкую баржу с тысячами боеприпасов в Балтийске

Водолазы решили разминировать затонувшую в годы войны немецкую баржу в Балтийске

Российские водолазы захотели разминировать затонувшую в годы Великой Отечественной войны немецкую баржу в Балтийске с десятками тысяч боеприпасов. Об этом рассказали в региональном главке МЧС России.

Водолазы центра «Лидер» уже успели прибыть в Калининград, затем они направятся в Балтийск. Работы по разминированию немецкой баржи, оставшейся как «взрывоопасное наследие» войны, продолжатся несколько лет. Ее хотят полностью разобрать и обезопасить, сказано в сообщении ведомства.

Насколько известно, только в 2024-м специалисты смогли поднять со дна Балтийского моря более 20,5 тысячи взрывоопасных предметов. За пять лет, сколько водолазы работают на этой барже, они уничтожили уже свыше 70 тысяч таких находок.

Немецкая военная баржа была затоплена весной 1945 года в районе Балтийска. Ее смогли отыскать только в 2009-м. Тогда же российские дайверы начали нырять на глубину 17 метров, чтобы обследовать объект. Баржа, как отмечается, разорвана на две части и покрыта толстым слоем ила. Поблизости от нее все еще небезопасно, так как на дне находятся десятки тысяч взрывоопасных частей, в том числе боеприпасы.

Ранее в Новороссийске, ближе к судоремонтному предприятию, со дна Черного моря достали обломки немецких бомбардировщиков. «Юнкерсы» были сбиты в годы Великой Отечественной войны.

Незадолго до этого в Балтийске состоялась экспедиция — ее участникам удалось расчистить от завалов часть Балтийской крепости и сделать несколько значимых находок. В частности, специалистам попались морская мина и деньги Третьего рейха.