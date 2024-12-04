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11:20, 4 декабря 2024Моя страна

Немецкие бомбардировщики достали со дна моря на юге России

Немецкие бомбардировщики достали со дна Черного моря под Новороссийском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Новороссийске, ближе к судоремонтному предприятию, со дна Черного моря достали обломки немецких бомбардировщиков. «Юнкерсы» были сбиты в годы Великой Отечественной войны, сообщает «Новороссийский рабочий».

Прежде всего водолазы извлекли из воды двигатели самолетов. В них остались пластиковые детали: провода, шланги, сальники, части стартера и таблички с маркой немецкого завода.

Утверждается, что двигатели немецких самолетов отмочат в пресной воде, чтобы очистить их от морской соли. Затем с металла уберут все наросты с организмами. В дальнейшем артефакты представят на выставке под открытым небом в мемориальном комплексе «Малая Земля».

Ранее немецкий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны неожиданно нашли во Ржеве, когда там начался демонтаж взлетной полосы реконструирующегося аэродрома. По двигателю выяснили, что это немецкий «Юнкерс-88».

В ноябре в Гдовском районе Псковской области поисковики нашли фрагменты советского самолета Ил-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны. Он совершил экстренную посадку в марте 1944 года. Незадолго до этого специалисты также извлекли обломки советского самолета «Як» со дна озера Максимовец под Псковом.

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