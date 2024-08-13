Поисковики достали со дна российского озера советский «Як»

«Як» времен войны достали поисковики со дна озера Максимовец в Псковской области

В Новосокольническом районе Псковской области поисковики достали со дна озера Максимовец обломки советского самолета «Як», сбитого еще в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на станице псковского отряда «След "Пантеры"» во «ВКонтакте».

Уточнялось, что истребитель залег на глубину 6 метров, так что пришлось задействовать водолазов из Твери. Помимо этого, специалистам помогали бойцы местного отряда «Поиск».

На берег достали две лопасти винта и часть фюзеляжа, на котором осталась пятиконечная звезда. На обшивке также смогли рассмотреть одну цифру бортового номера. Поисковики подняли со дна и двигатель самолета.

В дальнейшем, как отмечается, предстоит большая архивная работа, чтобы выяснить судьбу пилота. По рассказам местных жителей, летчик так и не смог выбраться из боевой машины.

Ранее поисковики нашли под Новгородом место падения советского истребителя ЛаГГ-3. Бойцы отряда «Березка» отыскали обломки в болотах северо-западнее поселка Кневицы. Поисковики выяснили, что самолет был сбит в бою 5 ноября 1942 года.

Помимо этого, радиостанцию времен Великой Отечественной войны нашли при раскопках недалеко от станицы Клетской в Волгоградской области. Находка оказалась уникальной, так как в радиостанции солдаты успели спрятать почтовые карточки.