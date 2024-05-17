Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:00, 17 мая 2024Моя страна

Поисковики нашли уникальную радиостанцию с сюрпризом времен войны

В Волгоградской области нашли уникальную радиостанцию с письмом времен войны

Кадр: Наталья Гордеева, Надежда Магнитская, Виктория Зубкова, Алексей Алтухов / ИД «Волгоградская правда»

Радиостанцию времен Великой Отечественной войны нашли при раскопках недалеко от станицы Клетской в Волгоградской области. Находка оказалась действительно уникальной, так как в радиостанции успели спрятать письмо. Об этом сообщает «Волгоградская правда».

По словам основателя военно-исторического общества «Пехотинец» Антона Артамонова, радиостанция была найдена поисковиками, ее ждет реставрация. Предполагается, что это модель «Маркони G1», которая была произведена во Франции. Такие станции отправляли в румынскую армию в годы войны.

Артамонов рассказал, что радиостанцией пользовались связисты 3-й армии под командованием генерала Петре Думитреску. Войска были переброшены под Сталинград в сентябре 1942 года и обороняла фронт около станиц Вешенская и Клетская.

«Но самое интересное в этой находке — это ее начинка», — заявил Артамонов, вспоминая о «неожиданном сюрпризе». Он пояснил, что в радиостанции были спрятаны почтовые карточки связиста Стефана Круду. Последняя дата такого письма — 12 ноября 1942 года.

Ранее фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны нашли на территории самого большого в Европе песчаного бархана в Дагестане. Помимо этого, под Новгородом поисковики раскопали советские листовки времен, изданные в годы войны на немецком языке для немецких солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      Кулеба отказался отвечать на вопрос об участии Турции и Китая в мирном саммите

      Россиянам раскрыли страны ЕС, которые чаще отказывают в шенгене

      Забивший до смерти солистку российской группы арестован

      Российским ракетчикам пришли письма из Вашингтона

      Индекс Мосбиржи подскочил до максимума с февраля 2022 года

      В Британии заявили о значительном численном преимуществе российской армии

      Россиян предупредили о риске подхватить опасную болезнь на даче

      Поисковики нашли уникальную радиостанцию с сюрпризом времен войны

      Бежавшая от семьи и уехавшая из России чеченка попросила ее не искать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше