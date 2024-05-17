Поисковики нашли уникальную радиостанцию с сюрпризом времен войны

В Волгоградской области нашли уникальную радиостанцию с письмом времен войны

Радиостанцию времен Великой Отечественной войны нашли при раскопках недалеко от станицы Клетской в Волгоградской области. Находка оказалась действительно уникальной, так как в радиостанции успели спрятать письмо. Об этом сообщает «Волгоградская правда».

По словам основателя военно-исторического общества «Пехотинец» Антона Артамонова, радиостанция была найдена поисковиками, ее ждет реставрация. Предполагается, что это модель «Маркони G1», которая была произведена во Франции. Такие станции отправляли в румынскую армию в годы войны.

Артамонов рассказал, что радиостанцией пользовались связисты 3-й армии под командованием генерала Петре Думитреску. Войска были переброшены под Сталинград в сентябре 1942 года и обороняла фронт около станиц Вешенская и Клетская.

«Но самое интересное в этой находке — это ее начинка», — заявил Артамонов, вспоминая о «неожиданном сюрпризе». Он пояснил, что в радиостанции были спрятаны почтовые карточки связиста Стефана Круду. Последняя дата такого письма — 12 ноября 1942 года.

Ранее фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны нашли на территории самого большого в Европе песчаного бархана в Дагестане. Помимо этого, под Новгородом поисковики раскопали советские листовки времен, изданные в годы войны на немецком языке для немецких солдат.