В Дагестане нашли фрагменты самолета времен Великой Отечественной

Премьер Абдулмуслимов: в Дагестане нашли фрагменты самолета времен ВОВ

Фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружили на территории самого большого в Европе песчаного бархана Сарыкум в Дагестане. Об этом на церемонии открытия акции «Вахта памяти» сообщил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, его слова передает ТАСС.

Выяснилось, что останки советского самолета, разбившегося на территории бархана Сарыкум более 80 лет назад, нашли еще две недели назад. Политик напомнил, что представители телевизионного отряда краеведов-следопытов (ТОКС) ежегодно принимают участие в поисковой деятельности.

«Поисковики Дагестана выезжают в Севастополь, Республику Крым, Волгоградскую и Ленинградскую области и другие регионы, на территории которых шли ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны», — заявил премьер республики в заключение.

Ранее сообщалось, что в районе Красной Поляны обнаружили древние неразграбленные гробницы.