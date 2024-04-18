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16:28, 18 апреля 2024Моя страна

Древние неразграбленные гробницы обнаружили рядом с Красной Поляной

Ученый РАН Кизилов: на горе Ачишхо рядом с Красной Поляной нашли две гробницы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Наталья Филатова / Wikimedia

В районе Красной Поляны обнаружили древние неразграбленные гробницы. Последний раз подобные дольмены исследовались в прошлом веке, сообщил заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов, передает ТАСС.

Уникальная находка была сделана во время строительства гостиницы на склоне горы Ачишхо. Две находящиеся рядом дольменообразные гробницы относятся к эпохе средней бронзы. Известно, что сооружения идентичны, они соответствуют одному типу мегалитических сооружений и имеют портал — лицевую сторону.

«Но, очевидно, по причине дефицита строительного материала входная группа сделана не как обычная дольменная плита — с круглым окошком посередине, а в виде четырех блоков прямоугольной формы. И что характерно для традиций строительства дольменов, окно каждой было закрыто пробкой», — рассказал Кизилов.

Ученый добавил, что одна из гробниц уже вскрыта, потому что рабочие случайно повредили каменную пробку, внутри строения обнаружены погребения трех человек. Другой дольмен законсервирован, поэтому ученые рассчитывают получить уникальные данные, которые прольют свет на эволюцию мегалитической культуры на Западном Кавказе, а также дадут представление о культуре и обычаях населяющих местность народов в XV-XVII веках до нашей эры.

Как уточняет «Вести. Сочи», сочинские дольмены могут признать памятниками под охраной ЮНЕСКО. Это в том числе позволит создать в Сочи направление для исторического и археологического туризма.

Ранее сообщалось, что под Чуркинским монастырем, который находится в Володарском районе Астраханской области, нашли огромные тоннели. Под монастырем провели георадарные исследования, в ходе которых специалисты обнаружили на глубине 12 метров 14 рукотворных тоннелей.

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      Варвара Кошечкина
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