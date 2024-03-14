Под Чуркинским монастырем в Астраханской области нашли 14 огромных тоннелей

Под Чуркинским монастырем, который находится в Володарском районе в Астраханской области, нашли огромные тоннели. Об этом ГТРК «Лотос» сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.

Под монастырем провели георадарные исследования, в ходе которых специалисты обнаружили на глубине 12-ти метров 14 рукотворных тоннелей. Известно, что эти подземные полости не заполнены водой, самая большая из них имеет размеры станции метро — 10 метров в высоту и 78 метров в длину.

Согласно материалу, уже этой весной планируется приступить к раскопкам. Отмечается, что к работе хотят привлечь специалистов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.

Руководитель благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» Алексей Агапов предполагает, что в этих тоннелях можно будет найти утерянные святыни и другие ценные исторические вещи.

В феврале лиса стащила телефон у сотрудника службы защиты животных и сняла себя на видео. Инцидент произошел в деревне Багшот, Великобритания, куда приехал сотрудник службы Бен Фитцкоста. Специалисту поступило сообщение о лисе с травмированной лапой.