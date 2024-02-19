Лиса стащила телефон у сотрудника службы защиты животных и сняла себя на видео

В Великобритании дикая лиса украла телефон у сотрудника службы защиты животных

В Великобритании дикая лиса украла смартфон у сотрудника Королевского общества защиты животных от жестокого обращения и сняла себя на видео. Об этом сообщает Surrey Live.

Инцидент произошел в деревне Багшот, графство Суррей, куда приехал сотрудник службы Бен Фитцкоста. Специалисту поступило сообщение о лисе с травмированной лапой. Он отыскал дикое животное и включил запись видео на телефоне, чтобы снять процесс спасения.

Однако как только Фитцкоста установил смартфон, лиса схватила его и бросилась в кусты неподалеку. Она скрылась в зарослях, а затем бросила телефон на землю и обнюхала его. После этого она убежала, заметив приближающегося мужчину. Спустя несколько мгновений Фитцкоста нашел и забрал телефон. «Честно говоря, это сделало мой день, видео получилось очень забавным. Я рад, что вернул телефон. Мне пришлось бежать, чтобы догнать лису, так как я знал, что она бросит смартфон где-нибудь в кустах», — рассказал он.

Специалисту удалось поймать травмированную лису. После осмотра выяснилось, что у нее воспалилась лапа из-за старой травмы. Сейчас она проходит лечение в клинике службы спасения диких животных.

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