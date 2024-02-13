Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:03, 13 февраля 2024Из жизни

Домашняя собака отбилась от напавшей на нее пумы

CBS News: в США пума набросилась на домашнюю собаку и ранила ее

Фото: Samuel Scrimshaw / Unsplash

В США домашняя собака подверглась нападению пумы, но сумела от нее отбиться. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в городе Ла-Верн, штат Калифорния, вечером 10 февраля. Холли, трехлетняя собака породы ризеншнауцер, гуляла на заднем дворе дома, когда на нее набросился хищник. Она около минуты безуспешно пыталась вырваться из когтей пумы, пока ту не заметили соседи. Они выбежали на улицу и стали кричать на хищника, благодаря чему Холли удалось освободиться.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

В ходе борьбы Холли получила рану шеи. Сейчас она находится дома и восстанавливается. Отмечается, что спустя 20 минут после нападения на собаку пума снова появилась рядом с домом.

Хозяева Холли пришли в ужас, узнав о произошедшем. Другие местные жители выразили беспокойство, заявив, что переживают за жизни своих детей и домашних животных.

В Калифорнии насчитывается более 4,5 тысячи пум. Хищники часто забредают в жилые районы в поисках пищи, особенно если не могут найти ее в естественной среде обитания.

Ранее сообщалось, что женщина из Австралии использовала щипцы для салата, чтобы спасти свою кошку от змеи. Позже выяснилось, что на питомца напала одна из самых смертельно опасных змей в Австралии.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      Киркорова потребовали убрать из жюри шоу «Маска»

      «Союз МС-25» испытали в вакуумной камере

      Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза

      Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

      Путин поручил изменить стоимость проезда по российской мегатрассе

      Король Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения от рака

      Медведчук рассказал о своем обмене на иностранных наемников

      Звезда «Кадетства» получил серьезные травмы в результате падения

      На Украине спрогнозировали продолжительность ремонта Приднепровской ТЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше