Женщина спасла кошку от смертельной опасности с помощью щипцов для салата

Австралийка спасла кошку от ядовитой змеи про помощи щипцов для салата

Женщина из Австралии использовала щипцы для салата и смогла спасти свою кошку от змеи. Об этом сообщает People.

Ребекка Дайн из Брисбена призналась, что чуть не сошла с ума от тревоги, когда выглянула в окно и увидела, что вокруг шеи ее кошки Мейбл обвилась змея. Австралийка подумала, что это маленький питон, и без лишних раздумий бросилась к питомице с парой щипцов для салата. Дайн удалось благополучно снять змею с шеи кошки с помощью кухонного инструмента, не причинив вреда никому их них.

Позже австралийка решила удостовериться в том, что змея не была ядовитой. Она послала фото с рептилией сыну и в группу любителей змей в интернете. Выяснилось, что на Мейбл напал не питон, а одна из самых смертельно опасных змей в Австралии — сетчатая коричневая змея. Дайн при этом не знала, успела ли змея укусить кошку.

После этого все члены семьи поочередно дежурили возле Мейбл, чтобы не пропустить симптомы возможной интоксикации. «Кошки могут реагировать по-разному, а последствия укусов змей могут проявляться не сразу, поэтому первые 24 часа мы по очереди наблюдали за ней. Прошло уже больше 48 часов, и с ней все в порядке», — рассказала Дэйнс.

При этом Мэйбл не так давно диагностировали рак. Из-за опухоли в мозгу у кошки есть проблемы с мобильностью. Вероятно, именно поэтому змее удалось обвиться вокруг ее шеи. Дэйн рассказала, что старается не выпускать Мэйбл на улицу, но кошка умудряется выходить на прогулки даже после случая со змеей.

«Мы знаем, что ее время с нами сейчас измеряется месяцами, а не годами, но мы чрезвычайно благодарны, что у нас еще есть немного времени», — призналась Дэйнс.

Сетчатые коричневые змеи занимают второе место по токсичности яда среди всех сухопутных змей. Рептилии известны своим агрессивным поведением. Обычно они стараются избежать противостояния, однако если их беспокоят — начинают яростно защищаться.

Ранее сообщалось, что в США огромный питон прожил под домом почти пять месяцев, питаясь крысами и соседскими кошками. Поймать четырехметрового сетчатого питона-альбиноса удалось лишь с помощью змеелова.