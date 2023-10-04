Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:35, 4 октября 2023Из жизни

Четырехметровый питон поселился под домом и пять месяцев питался кошками

FOX 8: в США питон прожил под домом пять месяцев и ловил соседских кошек

Фото: David Clode / Unsplash

В США огромный питон прожил под домом почти пять месяцев, питаясь крысами и соседскими кошками. Об этом сообщает FOX 8.

Четырехметровую змею в районе, застроенном переносными домами в городе Оклахома-Сити, штат Оклахома, впервые обнаружили в июне. Когда у местных жителей начали пропадать кошки, они обратились к змеелову Тревору Баундсу с просьбой изловить рептилию. Тот выяснил, что на территории поселился сетчатый питон-альбинос.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Специалист обследовал территорию и, заглянув под один из домов, обнаружил тушки опоссумов, крыс и кошек, которых поймал питон. «Пасть у этой зверюги размером с ногу, и когда она ее открывает, туда может поместиться что-то очень большое», — говорит он.

Как считают эксперты, прежде змея была чьим-то питомцем. Предполагается, что она либо сбежала, либо хозяин сам отпустил ее на волю.

Чтобы поймать питона, Баундс установил ловушку у дома и ведет непрерывное наблюдение. «Как только эта зверюга начнет двигаться, на мой телефон придет оповещение. Тогда я приду и разберусь с ней», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде крупный питон пообедал домашней кошкой и пробил потолок в доме. Длина змеи достигала почти четырех метров, а вес — десяти килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о готовности подать в отставку

    Канада разрешила своему бизнесу обходить санкции против России

    Ураган и шторм обрушились на Москву и Петербург

    Поставки российского дизтоплива резко сократились после экспортного запрета

    Звезда «Людей Икс» назвал Тома Харди странным и сложным

    Для россиян одной профессии подготовили инициативы

    Четырехметровый питон поселился под домом и пять месяцев питался кошками

    Женщинам назвали способы избавиться от возникающей после секса интимной проблемы

    Россиянкам назвали самые модные стрижки на осень

    Власти Бали объявили охоту на медитирующего голым возле храма туриста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости