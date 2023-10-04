Четырехметровый питон поселился под домом и пять месяцев питался кошками

FOX 8: в США питон прожил под домом пять месяцев и ловил соседских кошек

В США огромный питон прожил под домом почти пять месяцев, питаясь крысами и соседскими кошками. Об этом сообщает FOX 8.

Четырехметровую змею в районе, застроенном переносными домами в городе Оклахома-Сити, штат Оклахома, впервые обнаружили в июне. Когда у местных жителей начали пропадать кошки, они обратились к змеелову Тревору Баундсу с просьбой изловить рептилию. Тот выяснил, что на территории поселился сетчатый питон-альбинос.

Специалист обследовал территорию и, заглянув под один из домов, обнаружил тушки опоссумов, крыс и кошек, которых поймал питон. «Пасть у этой зверюги размером с ногу, и когда она ее открывает, туда может поместиться что-то очень большое», — говорит он.

Как считают эксперты, прежде змея была чьим-то питомцем. Предполагается, что она либо сбежала, либо хозяин сам отпустил ее на волю.

Чтобы поймать питона, Баундс установил ловушку у дома и ведет непрерывное наблюдение. «Как только эта зверюга начнет двигаться, на мой телефон придет оповещение. Тогда я приду и разберусь с ней», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде крупный питон пообедал домашней кошкой и пробил потолок в доме. Длина змеи достигала почти четырех метров, а вес — десяти килограммов.