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10:28, 2 октября 2023Из жизни

Питон съел домашнюю кошку и провалился в дом через чердак

В Таиланде питон заполз в дом и пообедал домашней кошкой редкой породы

Фото: David Clode / Unsplash

В Таиланде крупный питон пообедал домашней кошкой и пробил потолок в доме. Об этом пишет The Thaiger.

33-летняя жительница провинции Аюттхая Чонисара Руйинат услышала громкий звук, когда засыпала. Женщина подумала, что в соседней комнате с потока упал вентилятор. Однако, когда она отправилась посмотреть, что случилось, то обнаружила дыру в потолке в той комнате, где спал ее племянник. Руйинат быстро поняла, что, вероятнее всего, в ее дом заползла змея, которая с чердака провалилась внутрь.

Она увела мальчика и стала осматривать помещение. Руйинат решила проверить своих кошек, но нашла лишь шесть из семи. Накануне ночью она слышала, как животные дрались, и поняла, что дело могло быть в змее. Женщина догадалась, что хищник съел голубоглазого кота редкой породы као-мани.

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Приехавшие в дом специалисты по отлову диких животных нашли в углу комнаты прячущегося под шкафом питона. По уплотнению на его теле было понятно, что не так давно он что-то съел. Длина змеи достигала почти четырех метров, а вес — десяти килограммов. По всей видимости, питон пробил потолок после того, как съел кота.

Несмотря на то, что питон вел себе агрессивно, его удалось поймать. После осмотра его выпустили на свободу в джунглях.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре королевская кобра съела питона после семичасового противостояния. Комментируя произошедшее, научный сотрудник Герпетологического общества Сингапура сообщил, что подобные случаи крайне редки в дикой природе.

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    Антонина Черташ
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