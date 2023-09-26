Пятиметровая кобра съела трехметрового питона после семичасовой схватки

В Сингапуре пятиметровая кобра вступила в схватку с питоном и съела его

В Сингапуре королевская кобра съела питона после семичасового противостояния. Об этом пишет Asia One.

21 сентября туристы, 51-летняя Ровена Чоу и 42-летний Альфред Маи, которые отправились в район Мандай, чтобы понаблюдать за совами, наткнулись на пятиметровую королевскую кобру, которая вступила в схватку с трехметровым питоном. Зоологи-любители позвали своих друзей, и группа из десяти человек около семи часов наблюдала за противостоянием змей. Маи сообщил журналистам, что это самая длинная «драка», которую он видел за десять лет увлечения съемками дикой природы.

По словам Чоу, когда они обнаружили рептилий, питон пытался задушить кобру. Через полчаса кобра сумела укусить противника и освободиться из его хватки. После этого она уползла в кусты, но вернулась часом позже, чтобы съесть добычу. Однако, несмотря на укус, питон остался жив. Змеи вернулись к схватке и продолжали бороться друг с другом на протяжении еще пяти часов. Около десяти часов вечера кобра попыталась съесть ослабевшего питона, но он сумел обвиться вокруг нее и придушить, так что она потеряла способность глотать. Через некоторое время змея освободилась и уползла в джунгли. Питон при этом вскоре перестал подавать признаки жизни, и около полуночи кобра вернулась за противником и утащила его тело в кусты, чтобы съесть.

Комментируя произошедшее, Научный сотрудник Герпетологического общества Сингапура Шиварам Расу сообщил, что подобные случаи противостояния между питонами и кобрами крайне редки в дикой природе. Это объясняется тем, что питоны — слишком опасные противники для кобр. Им необходимо потратить много яда и избежать мощной хватки питона.

Ранее сообщалось, что питон не пережил нападения семейства мангустов после того, как попытался съесть одного из них. Очевидцу произошедшего удалось снять момент, когда змея пыталась задушить мангуста.