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15:30, 18 апреля 2024Моя страна

Под Новгородом нашли уникальный артефакт времен Великой Отечественной войны

Под Новгородом обнаружили уникальные листовки времен Великой Отечественной войны

Фото: Виктор Кузнецов / РИА Новости

Уникальные советские листовки времен Великой Отечественной войны, изданные на немецком языке для немецких солдат, обнаружили у деревни Горка Новгородского района. Об этом сообщает ТАСС.

Артефакты нашли при проведении разведывательного выезда Подберезской поисковой группы. Всего участники отряда обнаружили 74 исторические находки, датированные ноябрем-декабрем 1943 года, в специальном контейнере.

«Обычно такие емкости со скрученными в них листовками закладывались в агитснаряд. Контейнер при выстреле раскрывался, и листовки рассыпались на позициях врага», — пояснили эксперты.

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Отмечается, что листовки изучаются специалистами, храниться они будут в Зале воинской славы Великого Новгорода.

Ранее в апреле в Омске перед сносом расселенного дома обнаружили плакаты 70-летней давности.

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      Майя Пономаренко
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