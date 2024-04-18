Под Новгородом нашли уникальный артефакт времен Великой Отечественной войны

Под Новгородом обнаружили уникальные листовки времен Великой Отечественной войны

Уникальные советские листовки времен Великой Отечественной войны, изданные на немецком языке для немецких солдат, обнаружили у деревни Горка Новгородского района. Об этом сообщает ТАСС.

Артефакты нашли при проведении разведывательного выезда Подберезской поисковой группы. Всего участники отряда обнаружили 74 исторические находки, датированные ноябрем-декабрем 1943 года, в специальном контейнере.

«Обычно такие емкости со скрученными в них листовками закладывались в агитснаряд. Контейнер при выстреле раскрывался, и листовки рассыпались на позициях врага», — пояснили эксперты.

Отмечается, что листовки изучаются специалистами, храниться они будут в Зале воинской славы Великого Новгорода.

Ранее в апреле в Омске перед сносом расселенного дома обнаружили плакаты 70-летней давности.