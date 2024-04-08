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17:27, 8 апреля 2024Моя страна

В российском городе перед сносом дома обнаружили неожиданные находки

В Омске перед сносом дома обнаружили плакаты 70-летней давности

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Жители одного российского города перед сносом дома заметили в нем неожиданные находки. Об этом пишет портал «СуперОмск».

При разборе расселенного жилого здания, расположенном в Омске на 11-й Ремесленной улице, 25а были обнаружены плакаты 70-летней давности. Так, на одном из них нанесена надпись с анонсом мероприятия: «Соревнование за достойную встречу первомайского праздника». Кроме того, были найдены вывески с такими лозунгами: «...задачи, поставленные на XIX съезде коммунистической партии» и «Загни торчащий гвоздь».

Отмечается, что строительство и введение в эксплуатацию жилого дома пришлось на 1952-1953 годы.

В августе прошлого года стало известно, что в Омске три дома внесли в реестр культурного наследия народов Российской Федерации. Ими оказались два объекта — строения начала XX века: «Жилой дом купца С.М. Свекрова», расположенный на улице Булатова, 104 и Жилой дом «А.В. Арефьева» на улице Гусарова, 47.

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      Мария Винар
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