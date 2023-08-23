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15:57, 23 августа 2023Моя страна

В Омске три дома спасли от сноса и признали объектами культурного наследия

В Омске три дома внесли в реестр культурного наследия

Фото: Wikimedia

В Омске три дома внесли в реестр культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом сообщается в группе управления Росреестра по Омской области во «ВКонтакте».

Два объекта — строения начала XX века: «Жилой дом купца С.М. Свекрова», расположенный на улице Булатова, 104 и Жилой дом «А.В. Арефьева» на улице Гусарова, 47. Их внесли в реестр на основании приказов Министерства культуры Омской области «О включении выявленного объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и утверждения предмета охраны, границ и режима использования его территории».

Оба дома находятся в муниципальной собственности, их признали аварийными в 2017 году и в скором времени должны были снести, но теперь они перешли под защиту государства.

Третье здание, попавшее в реестр, — Дом жилой Мины Федорова на улице Слободской, 11, построенный в конце XIX века. Сведения внесены на основании приказа регионального Минкультуры «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия».

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Как пояснил руководитель областного управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин, это поможет сохранить для будущих поколений памятники нашей истории, архитектуры и культуры, а также в какой-то степени и городского быта. Он добавил, что в установленных границах вышеназванных строений будет запрещено строительство объектов капитального строительства, а также проведение строительных, мелиоративных и иных работ.

Ранее сообщалось, что в усадьбе ротмистра Ф. А. Переяславцева в Екатеринбурге откроется ЗАГС. На реконструкцию здания уйдет более 122 миллионов рублей. Работы по реконструкции усадьбы планируется завершить в 2023 году.

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    Сергей Истомин
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