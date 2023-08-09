В старинной усадьбе Екатеринбурга откроется ЗАГС

В Екатеринбурге в усадьбе Переяславцева откроется ЗАГС

В усадьбе ротмистра Ф. А. Переяславцева в Екатеринбурге откроется ЗАГС. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу компании «Деловой Дом на Архиерейской».

В настоящее время разрабатывается проект реставрации старинной усадьбы с адаптацией под новый ЗАГС. «Это будет единственный в Екатеринбурге церемониальный отдел, расположенный в историческом здании — и, вероятно, самый красивый в городе», — говорят в компании.

Отмечается, что на реконструкцию здания уйдет более 122 миллионов рублей. Работы по реконструкции усадьбы планируется завершить в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в городе Сысерть Свердловской области до конца 2023 года захотели открыть коворкинг в здании заводоуправления. Отмечается, что на ремонт здания ушло больше времени, чем планировалось изначально, однако к настоящему моменту практически все работы завершены, проводится обустройство.

