Поисковики отыскали подбитый в годы войны советский самолет ЛаГГ-3

Поисковики нашли под Новгородом место падения советского истребителя ЛаГГ-3

Поисковики нашли под Новгородом место падения советского истребителя ЛаГГ-3. Об этом сообщается на сайте Поискового движения России.

Бойцы отряда «Березка» нашли обломки ЛаГГ-3 в болотах северо-западнее поселка Кневицы. Поисковики отметили, что им удалось установить номер самого самолета (№3598) и его мотора (ПФ 3-2006). После этого специалисты выяснили, что ЛаГГ-3 был сбит в бою 5 ноября 1942 года. Управлял им старший сержант Григорий Ливанов.

Утверждается, что в том бою летчик выжил — он остался невредим и явился в часть. Ливанова не стало позднее, когда он защищал новгородские земли от немецко-фашистских захватчиков — 21 февраля 1943 года.

Поисковики заявили, что смогли восстановить судьбу летчика и его самолета благодаря архивным данным. «Работы на месте падения будут продолжены», — заключили специалисты.

Ранее на дне Енисейского залива в Красноярском крае был найден пароход «Тбилиси», подорвавшийся на немецкой мине в годы Великой Отечественной войны. Он залег на глубину 12,7 метра в сентябре 1943 года.

В мае радиостанцию времен Великой Отечественной войны нашли при раскопках недалеко от станицы Клетской в Волгоградской области. Находка оказалась действительно уникальной, так как в радиостанции успели спрятать почтовые карточки.