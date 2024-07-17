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14:35, 17 июля 2024Моя страна

На дне российского залива найден пароход времен войны

На дне Енисейского залива найден подорвавшийся в годы войны пароход «Тбилиси»

Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ

На дне Енисейского залива в Красноярском крае найден пароход «Тбилиси», подорвавшийся на мине в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Российское географическое общество (РГО).

Поисковые работы велись с борта малого катера и увенчались успехом — пароход был замечен при помощи гидролокатора на дне Енисея вблизи Крестовских островов. «Тбилиси» залег на глубину 12,7 метра.

Как рассказал возглавлявший экспедицию глава местного отделения РГО Максим Миронов, сейчас верхние надстройки «Тбилиси» уже утрачены под водой. Также сухогруз завяз в илистом дне, однако его часть все еще остается заметна.

«Внесли точные координаты залегания "Тбилиси". В очень сжатые сроки мы выполнили все задачи на 100 процентов. (…) Все это время на воде была сильная волна, но решающим фактором стала слаженная работа и команды экспедиции, и команды корабля», — добавил Миронов.

По словам председателя краевого отделения РГО Игоря Спириденко, «это очень важное событие для Красноярского края и России в целом». «Тбилиси» дополнит память о событиях 1941-1945 годов и героизме советских людей. «Уверен, новые поколения должны знать об исторических событиях, что в Красноярском крае во время войны шли боевые действия», — сообщил он.

«Тбилиси» был построен в 1912-м в Германии и около 20 лет проходил под немецким флагом, назывался Ramses. В 1933-м его начал использовать Советский Союз. Первоначально сухогруз назвали «Тифлисом», но затем переименовали в «Тбилиси». В годы Великой Отечественной войны его переправили с Черного моря на север. Он подорвался на немецкой мине в сентябре 1943 года.

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      Варвара Кошечкина
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