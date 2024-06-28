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16:05, 28 июня 2024Моя страна

В российском городе со дна Японского моря достали русалку

Активисты во Владивостоке подняли со дна Японского моря русалку

Кадр: 8 канал / YouTube

В районе Спортивной гавани во Владивостоке активисты достали со дна Японского моря необычный арт-объект — русалку, некогда украшавшую часть городской набережной. Об этом сообщили в местной администрации.

Утверждается, что с подъемом скульптуры помогла компания Concrete Jungle, предоставившая всю необходимую технику. Помимо этого, нырял в море за культурным объектом заместитель директора МБУ «Лазо» Борис Киричевский. Он первоначально осмотрел русалку под водой, а затем расчистил дно от ила и лишнего песка, закрепив стропы.

В сообщении сказано, что уникальный объект находится в удовлетворительном состоянии. При этом пока постамент все еще находится в море. В дальнейшем русалку хотят почистить и восстановить. Затем рассматривается возможность размещения скульптуры в парке имени Сергея Лазо.

Многие жители Владивостока помнят русалку с 2003 года. Необычный объект установили на Спортивной набережной, однако уже через несколько лет из-за таяния льда и отхода от берега он оказался под водой. Также скульптура сталкивалась с актами вандализма в начале 2000-х.

Ранее в июне появились данные о том, что российские археологи нашли на дне Черного моря фрагменты древнего города, предположительно, средневекового периода и античные амфоры. Вблизи побережья Абхазии специалисты вели поиски объектов культурного наследия и обследовали акваторию городов Гудаута и Сухум.

В сентябре стало известно об открытии в Калининграде необычного подводного парка «Янтарный». Тогда многие из присутствующих отмечали, что это «очень знаковый объект, который быстро станет одной из ярких достопримечательностей и точкой притяжения».

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      Варвара Кошечкина
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