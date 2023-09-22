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18:12, 22 сентября 2023Моя страна

В Калининграде открыли подводный парк

В Калининграде состоялась церемония открытия подводного парка «Янтарный»

Фото: Bobbi Wu / Unsplash

В Калининграде прошла официальная церемония открытия подводного парка «Янтарный». Об этом в беседе с агентством «Интерфакс» рассказала пресс-секретарь Музея Мирового океана Екатерина Говорова.

По ее словам, церемония состоялась на базе дайв-клуба «Посейдон39», которая располагается в поселке Янтарный. На мероприятии присутствовали вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко, начальник Главного управления МЧС РФ по Калининградской области генерал-майор Роман Емельянов, и многие другие.

«В приветствии они подчеркивали, что на туристической карте региона появился очень знаковый объект, который быстро станет одной из ярких достопримечательностей и точкой притяжения», — рассказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что в России начали следить за мусором: в частности, более девяти тысяч мусоровозов в России стали передавать данные в информационные системы Российского экологического оператора в соответствии с проектом по прослеживаемости за отходами.

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