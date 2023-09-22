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17:25, 22 сентября 2023Среда обитания

В России начали следить за мусором

РЭО: 9,1 тысячи мусоровозов стали передавать данные в информационные системы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Более девяти тысяч мусоровозов в России стали передавать данные в информационные системы Российского экологического оператора в соответствии с проектом по прослеживаемости за отходами. О том, что в стране начали следить за мусором, рассказал глава РЭО Денис Буцаев телеканалу «360».

По словам Буцаева, теперь сотрудники Российского экологического оператора будут в реальном времени отслеживать перемещение твердых коммунальных отходов начиная от попадания в контейнер и заканчивая объектом обращения с ТКО. Помимо этого, с декабря текущего года по приказу Минприроды все регоператоры будут обязаны передавать информацию о прослеживаемости за твердыми отходами в специальную федеральную систему учета ТКО — ФГИС, заказчиком которой является РЭО. Помимо них, это нужно будет делать органам исполнительной власти и операторам, специализирующимся на обращении с твердыми отходами.

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Данные в систему передают 47 регионов Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Северо-Кавказского округов страны. ФГИС будет отвечать за информационное обеспечение отрасли, в ней будет содержаться информация как о местах накопления, так и объектах утилизации и обработки мусора. Буцаев отметил, что подключение более половины (9,1 тысячи) мусоровозов к системе прослеживаемости поможет лучше контролировать обращение отходов в России. По мнению исполнительного директора Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерии Гулимовой, система будет полезна как для региональных операторов, которые смогут рассчитывать тарифы на свои услуги, так и россиянам, поскольку поможет гражданам более тщательно контролировать работу компаний, отвечающих за вывоз и утилизацию мусора.

В сентябре также стало известно, что в России начнут по-новому избавляться от электроники.

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    Полина Кислицына
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