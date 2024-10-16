Немецкий бомбардировщик неожиданно нашли на аэродроме в России

В Ржеве решили восстановить аэродром и неожиданно нашли немецкий «Юнкерс-88»

Немецкий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны неожиданно нашли во Ржеве, когда начался демонтаж взлетной полосы реконструирующегося аэродрома. На место вызвали поисковиков из отряда «Память 29-й Армии», сообщается на их странице во «ВКонтакте».

Находка была сделана 14 октября под Тверью. В тот момент строители начали демонтаж покрытия на месте взлетной полосы — тогда же им и попались части боевой машины. «Благодаря руководству АРЗ 514 была оказана помощь в выделении техники для подъема обломков самолета», — сказано в сообщении.

По двигателю выяснили, что это немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88».

Поисковики также высказали предположение, что это может быть двигатель самолета, который в годы войны сбил тараном капитан Иван Мещеряков. За подвиг советскому летчику посмертно присвоили звание Героя. В дальнейшем специалистов ждет большая архивная работа для подтверждения данной версии.

Ранее в Балтийской крепости под Калининградом нашли части немецкой полевой техники 1914-1918 годов, морскую мину и деньги Третьего рейха. В сентябре поисковики также отыскали место падения советского истребителя Ла-5 на острове Сарпинский в Волгограде.

Незадолго до этого поисковики под Псковом извлекли со дна озера Максимовец обломки советского самолета «Як». Также специалисты нашли под Новгородом место падения советского истребителя ЛаГГ-3.