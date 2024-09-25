В российской крепости нашли морскую мину и деньги Третьего рейха

Морскую мину и деньги Третьего рейха нашли в Балтийской крепости

В Балтийске под Калининградом состоялась экспедиция — ее участникам удалось расчистить от завалов часть Балтийской крепости и сделать несколько значимых находок. О них сообщает Российское географическое общество (РГО).

Участие в экспедиции принимали поисковики, дайверы и волонтеры — они занимались «идентификацией объектов военно-технической истории и фортификации» в зоне ответственности Балтийского флота.

Активисты нашли части германской полевой техники еще 1914-1918 годов: креплением под вертел и заплечный бак для переноски жидкостей. Помимо этого, специалистам попались 11 монет, которые, как предполагается, относятся к Третьему рейху. Уже далее их ждет реставрация — химическая и механическая очистка.

В одном из рвов, очищенных от ила, также оказалась часть морской мины времен Великой Отечественной войны. Затем дайверы нашли под водой стеклянную посуду начала XX века и фрагменты немецких обозных телег.

Ранее поисковики нашли место падения советского истребителя Ла-5 на острове Сарпинский в Волгограде. Боевая машина в годы Великой Отечественной войны числилась в рядах 437-го истребительного авиаполка и была подбита 11 сентября 1942 года.

Незадолго до этого поисковики под Псковом достали со дна озера Максимовец обломки советского самолета «Як». Также специалисты нашли под Новгородом место падения советского истребителя ЛаГГ-3. А вблизи станицы Клетской в Волгоградской области раскопали румынскую радиостанцию времен войны. В ней солдаты спрятали почтовые карточки.