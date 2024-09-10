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18:50, 10 сентября 2024Моя страна

На российском острове нашли советский самолет Ла-5 вместе с пилотом

На острове Сарпинский в Волгограде нашли самолет Ла-5 времен войны

Кадр: страница «V1.RU | Новости Волгограда» во «ВКонтакте»

Поисковики нашли место падения советского истребителя Ла-5 на острове Сарпинский в Волгограде. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Уже с 8 сентября начаты активные работы — специалисты поднимают остатки боевой машины. Был найден и моторный номер — М-82 No 6502495. По этим данным специалисты смогли выяснить как судьбу самолета, так и его летчика. Ла-5 в годы Великой Отечественной войны числился в рядах 437-го истребительного авиаполка. Боевая машина была подбита 11 сентября 1942 года.

Поисковикам также удалось найти останки летчика — им оказался 21-летний Сергей Ильин, уроженец воронежской деревни Новая Ольшанка. В годы войны юный сержант считался пропавшим без вести. Уже сегодня стало понятно, что в 1942-м был его последний боевой вылет.

В настоящее время поисковики продолжают подъем самолета. В дальнейшем специалисты также будут разыскивать родственников летчика.

Ранее в Новосокольническом районе Псковской области поисковики достали со дна озера Максимовец обломки советского самолета «Як», сбитого в годы Великой Отечественной войны. Также специалисты нашли под Новгородом место падения советского истребителя ЛаГГ-3. А незадолго до этого вблизи станицы Клетской в Волгоградской области раскопали румынскую радиостанцию времен войны. В ней солдаты спрятали почтовые карточки.

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      Варвара Кошечкина
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