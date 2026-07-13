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05:04, 13 июля 2026Путешествия

Россиян призвали взвешивать риски перед выездом за рубеж

Посольство России призвало граждан взвешивать все риски при поездках за рубеж
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На фоне взрыва в Монако дипломатическое ведомство обратилось к российским гражданам с рекомендацией тщательно оценивать возможные угрозы при планировании зарубежных поездок, особенно в государства, которые Москва относит к недружественным. В комментарии РИА Новости в посольстве подчеркнули, что полагаться на прежний уровень безопасности в этих странах не стоит.

Представители дипмиссии уточнили, что речь идет не только о физической безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за границей. В каждом конкретном случае, по мнению дипломатов, необходимо оценивать совокупность факторов, которые могут повлиять на положение российского гражданина.

Кроме того, в посольстве уточнили, что в нынешней международной обстановке «рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво».

29 июня в Монако произошел взрыв у жилого дома, в результате чего тяжело пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын. Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил со ссылкой на источники в Киеве, что президент Украины Владимир Зеленский лично поддержал этот теракт.

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