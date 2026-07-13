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05:02, 13 июля 2026Мир

Британию призвали защищаться из-за поездки Робинсона в Москву

Guardian: В Британии призывают защитить свою демократию из-за поездки Робинсона в Москву
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Поездка британского ультраправого активиста Томми Робинсона (Стивен Яксли-Леннон) в Москву вызывает критику в британских политических кругах. В ответ на это лидер либерал-демократов Эд Дейви призвал усилить меры по «защите своей демократии» в стране, передает The Guardian.

Возмущение вызывает и тот факт, что визит Робинсона в Россию был оплачен Musk Foundation — это частная благотворительная организация, которую основали Илон и Кимбал Маски. Эту информацию подтвердил изданию отец знаменитого американского бизнесмена Эррол.

Эд Дейви, комментируя визит Робинсона в РФ, назвал его «полезным идиотом для враждебного государства». Ему не понравилось, что британский патриот наносит визиты в Москву на деньги американского триллионера.

«Мы должны защитить нашу демократию от ультраправых головорезов, сомнительных технарей и иностранного вмешательства», — подчеркнул политик.

Депутат от Либерально-демократической партии Люк Тейлор заявил о необходимости «прекратить зависимость от ненавистных алгоритмов» Маска.

Ранее в Лондоне прошли протесты, лидерами акции стали новые силы, выступающие, среди прочего, за диалог с Россией. По словам Томми Робинсона, одного из лидеров, на улицы вышли три миллиона человек. «И это только начало», — предупредил он.

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