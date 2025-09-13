Стало известно о количестве участников антимигрантского протеста в Лондоне

Робинсон: Три миллиона человек вышли на акцию против Стармера в Лондоне

Три миллиона человек вышли на субботнюю акцию в Лондоне против британского премьер-министра Кира Стармера и нелегальной иммиграции, заявил в своем Telegram-канале британский правый активист Томми Робинсон.

«Более трех миллионов патриотов вышли сегодня в центр Лондона, продемонстрировав невиданную ранее силу патриотизма. И это только начало», — рассказал он о количестве протестующих.

Ранее полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами.

Стало известно, что правоохранительные органы Лондона арестовали девять человек за различные правонарушения, связанные с протестами.