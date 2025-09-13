Мир
20:56, 13 сентября 2025Мир

В Лондоне произошли столкновения демонстрантов с полицией

Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на акции правых сил
Екатерина Ештокина

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на акции правых сил. Соответствующую информацию публикует Sky News.

По данным издания, столичная полиция арестовала девять человек за различные правонарушения, связанные с протестами.

«Сотрудникам полиции приходится вмешиваться во многих местах, чтобы остановить демонстрантов акции "Соединим королевство", пытающихся проникнуть в стерильные зоны, прорвать полицейские кордоны или приблизиться к группам оппонентов. Несколько сотрудников полиции подверглись атакам», — говорится в сообщениях в соцсети Х.

Отмечается, что явка на акцию протеста превысила ожидаемую, вследствие чего протестующие отклонились от запланированного маршрута. Сотрудники полиции пытались направить людей, однако это переросло в массовую потасовку.

Кроме того, по словам корреспондента РИА Новости, участники акции на Трафальгарской площади в Лондоне скандировали «позор» в адрес полиции.

Ранее в сентябре жители европейского курорта вышли на протесты с топором и плакатами против туристов.

