Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:31, 11 сентября 2025Путешествия

Жители европейского курорта вышли на протесты с топором и плакатами против туристов

Metro.co.uk: Жители Майорки вновь вышли на протесты против туристов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Francisco Ubilla / Reuters

Жители популярного курорта Европы вновь вышли на протесты против массового туризма в стране. Об этом сообщает Metro.co.uk.

Уточняется, что речь идет о Майорке, Испания. Один из организаторов демонстраций заявил, что его цель по очищению курорта от туристов еще не достигнута. Протестующие выходили на улицы с плакатами с лозунгами против отдыхающих, а один из них и вовсе вынес топор, чтобы пугать иностранцев.

Ранее тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. В крупных испанских городах 15 июня прошла антитуристическая акция под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

    Франция направит истребители для защиты восточного фланга НАТО

    В ВСУ встревожились из-за позиции США по поставкам военной помощи

    В США опубликовали фото орудия убийства Кирка

    Стало известно об изнасилованиях участниц конкурса красоты «Мисс Франция»

    Врач предупредил о негативном влиянии на сон неправильно подобранного постельного белья

    Посол России отреагировал на вызов в МИД Швеции

    Известный ведущий заплакал в прямом эфире

    В Госдуме оценили идею полного сухого закона в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости