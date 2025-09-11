Жители европейского курорта вышли на протесты с топором и плакатами против туристов

Metro.co.uk: Жители Майорки вновь вышли на протесты против туристов

Жители популярного курорта Европы вновь вышли на протесты против массового туризма в стране. Об этом сообщает Metro.co.uk.

Уточняется, что речь идет о Майорке, Испания. Один из организаторов демонстраций заявил, что его цель по очищению курорта от туристов еще не достигнута. Протестующие выходили на улицы с плакатами с лозунгами против отдыхающих, а один из них и вовсе вынес топор, чтобы пугать иностранцев.

Ранее тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. В крупных испанских городах 15 июня прошла антитуристическая акция под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».