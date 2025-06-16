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15:43, 16 июня 2025Путешествия

Жители европейской страны возненавидели туристов и массово призвали их возвращаться домой

Catalan News: В Испании 15 июня прошла массовая антитуристическая акция
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. Видео с места событий публикует издание Catalan News.

По данным источника, в Барселоне и в других популярных туристических городах Испании 15 июня прошла массовая антитуристическая акция с лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее». Уточняется, что испанцы возненавидели гостей из других стран из-за жилищного кризиса, а также непристойного поведения путешественников.

На опубликованных в соцсетях кадрах люди несут плакаты с надписями «Еще одним туристом больше, одним соседом меньше» и «Турист, иди домой».

По сообщениям полиции, в митинге участвовали 600 человек, однако организаторы назвали цифру в три тысячи. Протесты состоялись на Ибице, в Пальме, Гранаде и Пиренеи, а также в столице Португалии Лиссабоне и в нескольких итальянских городах.

Ранее жители популярных курортов Европы захотели лишить туристов съемного жилья. 18 мая тысячи жителей Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида также вышли на улицы с лозунгами против чрезмерного туризма, заставив приезжих гостей прятаться в отелях.

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