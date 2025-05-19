Жители популярных курортов Европы захотели лишить туристов жилья

Daily Mail: Тысячи жителей Испании вышли на улицы с лозунгами против туризма

В Европе жители популярных курортов захотели лишить туристов съемного жилья. Об этом сообщил Daily Mail.

По данным источника, 18 мая тысячи жителей Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида вышли на улицы с лозунгами против чрезмерного туризма. Они маршировали, били в барабаны и размахивали плакатами с подписями: «Это наш дом», «Мое несчастье — ваш рай» и «Канары имеют предел».

Многим отдыхавшим туристам пришлось прятаться в своих номерах и арендованных домах, которые и стали причиной конфликта: Испанию захлестнул кризис доступного жилья. По мнению местных, стоимость аренды растет из-за таких платформ, как Airbnb, готовых предоставить квартиры на короткий срок по всей Европе.

Итогом протестов стала реакция Агентства по защите прав потребителей Испании (FACUA), которое потребовало, чтобы платформа Airbnb заблокировала более 65 тысяч объявлений без лицензии. Судебные тяжбы с популярным туристическим сайтом начались еще в декабре прошлого года, так как платформа отказалась удалить незаконную рекламу.

Жители Испании бунтуют против массового туризма давно. Осенью прошлого года они вышли на улицы с плакатами «Туристы, уезжайте домой», заблокировав отдыхающих в отелях.