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09:21, 23 октября 2024Путешествия

Туристы описали поездку в Европу словами «были слишком напуганы, чтобы выйти из отеля»

The Sun: туристы оказались заблокированы в отеле Испании из-за протестов

Фото: Javier Escriche / Reuters

Туристы оказались заблокированы в отеле на Канарских островах, Испания, из-за протестов против массового туризма. Своим опытом они поделились с изданием The Sun.

44-летний Ли Паттемор из Великобритании отдыхал на курорте Мелонерас вместе с женой и двумя дочерьми 11 и 6 лет. Когда 20 октября тысячи жителей Европы вышли на улицы с плакатами «Туристы, уезжайте домой», семья находилась в гостинице и видела разъяренную толпу из окон.

«Они окружили отель. Мы были слишком напуганы, чтобы выйти», — такими словами описал поездку британец.

Очередная волна протестов вспыхнула на Канарских островах в минувшие выходные. На Тенерифе митингующие дошли до пляжа, окружили отдыхающих иностранцев и стали издеваться над ними.

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      Мария Борисова
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