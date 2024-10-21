Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:10, 21 октября 2024Путешествия

Разгневанные жители популярного курорта Европы прослыли тупыми из-за ненависти к туристам

Daily Mail: разгневанные жители Тенерифе окружили туристов на популярном пляже

Фото: Miguel Velasco Almendral / AP

Разгневанные жители Тенерифе, Испания, прослыли среди других местных «тупицами» из-за ненависти к туристам. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, на популярном курорте Европы прошли очередные акции протеста против негативного влияния массового туризма на остров. Митингующие дошли до пляжа Троя, окружили отдыхающих иностранцев и издевались над ними. Аналогичная ситуация сложилась и на соседнем острове Гран-Канария.

Материалы по теме:
«Обожают российских туристов» Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
«Обожают российских туристов»Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
8 октября 2024
«Русская речь на улицах поражает». Отношение к русским у Грузии изменилось. Что об этом говорят побывавшие там россияне?
«Русская речь на улицах поражает». Отношение к русским у Грузии изменилось. Что об этом говорят побывавшие там россияне?
5 октября 2024

«То, что они творят, — полный идиотизм. Мы должны бороться за качественный туризм, а не против тех, кто приезжает к нам в гости», — высказалась одна из местных жительниц Вероника Кинтеро.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. Однако местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама

      В Кремле раскрыли детали решения Путина встретиться с мировыми лидерами

      Откровенный наряд Ким Кардашьян сравнили с подгузником в сети

      Samsung выпустила свой самый дорогой складной смартфон

      В США призвали правительство прекратить поддержку Украины

      Забивший лопатой соседа россиянин пойдет под суд

      Польшу призвали задуматься над восстановлением отношений с Россией

      ВС России скрытно захватили «подземный город» ВСУ в ДНР

      В Госдуме отреагировали на идею китайского профессора завозить невест из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше